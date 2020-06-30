30.06.2020 17:27

На Харьковщине полиция задержала мужчину, который сбыл более 200 граммов каннабиса почти за 200 долларов (ФОТО)

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.



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Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования работники Близнюковского отделения полиции зафиксировали факт продажи злоумышленником в селе Самойловка Близнюковского района более 200 граммов наркотического средства по 5000 гривен.

30 июня по месту жительства наркосбытчика работники Близнюковского отделения полиции вместе с оперативниками Лозовского отдела полиции провели обыск. В результате полицейские изъяли вещи и предметы преступной деятельности мужа.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Близнюковский районный суд Харьковской области направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.