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30.06.2020  17:32   

Прокуратура предупреждает: мошенники от ее имени вымогают деньги

В последние дни на Харьковщине выявлено попытки неизвестных лиц от имени руководства прокуратуры требовать от граждан денежных средств.


// Facebook

Указанная мошенническая схема не нова, сообщиил в облпрокуратуре. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины.

Мошенники от имени руководства прокуратуры области осуществляют звонки и посылают SMS-сообщение с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.
 
Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.
 
В случае получения подобных звонков или смс-сообщений правоохранители просят сообщать о таких незаконных требованиях по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляет средства.
 
Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области.
 
Прокуратурой будут приняты меры для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, мошенничество, харьков
 
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