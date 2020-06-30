30.06.2020 17:32

Прокуратура предупреждает: мошенники от ее имени вымогают деньги

В последние дни на Харьковщине выявлено попытки неизвестных лиц от имени руководства прокуратуры требовать от граждан денежных средств.



// Facebook

Указанная мошенническая схема не нова, сообщиил в облпрокуратуре. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины.

Мошенники от имени руководства прокуратуры области осуществляют звонки и посылают SMS-сообщение с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.



Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.



В случае получения подобных звонков или смс-сообщений правоохранители просят сообщать о таких незаконных требованиях по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляет средства.



Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области.



Прокуратурой будут приняты меры для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям.