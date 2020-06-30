Прокуратура предупреждает: мошенники от ее имени вымогают деньги

В последние дни на Харьковщине выявлено попытки неизвестных лиц от имени руководства прокуратуры требовать от граждан денежных средств.
Указанная мошенническая схема не нова, сообщиил в облпрокуратуре. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины.
Мошенники от имени руководства прокуратуры области осуществляют звонки и посылают SMS-сообщение с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.
Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.
В случае получения подобных звонков или смс-сообщений правоохранители просят сообщать о таких незаконных требованиях по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляет средства.
Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области.
Прокуратурой будут приняты меры для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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