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30.06.2020  11:06   

ДТП: столкновение легковушки и мотоцикла

Авария произошла 29 июня около половины пятого вечера.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль Dacia Logan и мотоцикл Suzuki, сообщили в патрульной полиции.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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