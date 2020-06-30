ДТП: столкновение легковушки и мотоцикла

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 30 июня День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 июля Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.