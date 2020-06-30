ДТП: столкновение легковушки и мотоцикла

Авария произошла 29 июня около половины пятого вечера.
Участниками ДТП стали автомобиль Dacia Logan и мотоцикл Suzuki, сообщили в патрульной полиции.
В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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