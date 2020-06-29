На улице имени Маршала Рыбалко пожарные вынесли ребенка из горящей квартиры (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Подросток находился в квартире один, когда в помещении возник пожар, и не смог самостоятельно выбраться.
29 июня в 14:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Рыбалко, 15 в Немышлянская районе Харькова. Из него стало известно о возгорании в квартире на пятом этаже.
К месту вызова немедленно направили дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах, усиленный двумя пожарными автолестницами. По прибытию спасатели установили, что из окна указанной квартиры идет плотный дым. Бойцы провели оперативное развертывание и пошли в разведку звеном газодымозащитной службы, во время которой в в одной из комнат нашли 7-летнего парня, который был оставлен в одиночестве. Благодаря оперативности пожарных парень не успел наглоталась дыма и вовремя был эвакуирован на свежий воздух. Он не испытал никаких травм.
Пожар происходила на балконе, где горел разнообразен хлам на площади около 2 кв Вгонь локализовали одним пожарным стволом в 14:44. Полностью его погасили в 15:15.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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