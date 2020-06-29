29.06.2020 17:45

На улице имени Маршала Рыбалко пожарные вынесли ребенка из горящей квартиры (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Подросток находился в квартире один, когда в помещении возник пожар, и не смог самостоятельно выбраться.



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29 июня в 14:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Рыбалко, 15 в Немышлянская районе Харькова. Из него стало известно о возгорании в квартире на пятом этаже.

К месту вызова немедленно направили дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах, усиленный двумя пожарными автолестницами. По прибытию спасатели установили, что из окна указанной квартиры идет плотный дым. Бойцы провели оперативное развертывание и пошли в разведку звеном газодымозащитной службы, во время которой в в одной из комнат нашли 7-летнего парня, который был оставлен в одиночестве. Благодаря оперативности пожарных парень не успел наглоталась дыма и вовремя был эвакуирован на свежий воздух. Он не испытал никаких травм.

Пожар происходила на балконе, где горел разнообразен хлам на площади около 2 кв Вгонь локализовали одним пожарным стволом в 14:44. Полностью его погасили в 15:15.

Причина возникновения пожара устанавливается.

«Спасли ребенка, 7 лет, ходит в первый класс. Квартира находится на пятом этаже. Из-за огромного количества мусора и барахла в квартире ребенок не мог сам открыть двери и выйти, кричал и звал на помощь.

Молодец, что догадался лечь на живот и дышать воздухом, который ещё не успел обогатиться продуктами горения - выше его головы. Когда мы зашли в квартиру, все уже было дыму.

Бензорезом быстро вскрыли дверь и вытащили малого. Вынесли сразу на улицу, чтобы провести ПДП и передать скорой.

Пока ждали скорую, провели внешний осмотр ребенка - кроме пары порезов, нескольких ссадин и 3 участков покраснений на теле (возможно легкие ожоги 1-й степени) никаких повреждений не было.

До приезда скорой просто успокаивали ребенка и выводили из шокового состояния.

Скорая приехала быстро, буквально через 2 минуты, как вынесли ребёнка»