Празднование Дня Конституции в Харькове обошлось без нарушений (ФОТО)

Полиция обеспечила правопорядок во время возложения цветов.
По данным правоохранителей, мероприятие посетили около 200 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, жителей и гостей города.
Охрану общественного порядка в регионе обеспечили 50 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и экипажи патрульной полиции.
Во время торжеств правоохранители не зафиксировали нарушений публичной безопасности и порядка.
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