28.06.2020 16:45

Празднование Дня Конституции в Харькове обошлось без нарушений (ФОТО)

Полиция обеспечила правопорядок во время возложения цветов.



://hk.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, мероприятие посетили около 200 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, жителей и гостей города.

Охрану общественного порядка в регионе обеспечили 50 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и экипажи патрульной полиции.

Во время торжеств правоохранители не зафиксировали нарушений публичной безопасности и порядка.