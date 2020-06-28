Главная Новости Криминал и происшествия Празднование Дня Конституции в Харькове обошлось без нарушений (ФОТО)
28.06.2020  16:45   

Празднование Дня Конституции в Харькове обошлось без нарушений (ФОТО)

Полиция обеспечила правопорядок во время возложения цветов.


://hk.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, мероприятие посетили около 200 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, жителей и гостей города.

 

Охрану общественного порядка в регионе обеспечили 50 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и экипажи патрульной полиции.

 

Во время торжеств правоохранители не зафиксировали нарушений публичной безопасности и порядка.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  день конституции, харьков, праздник, полиция, правопорядок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.06 Общество Как в Харькове отмечают День Конституции (ФОТО) 28.06 Власть Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем Конституции 28.06 День в истории День Конституции Украины: события 28 июня
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 