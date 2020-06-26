Под Харьковом горел лес (ФОТО)

Спасатели оперативно потушили пожар в лесхозе Изюмского района.
25 июня в 12:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Народной в Изюме.
Лесной пожар случился вблизи Изюмского лесхоза.
Горела хвойная подстилка на площади 2,8 га.
Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС на автоцистернах, прибывшие на тушение, в 14:48 локализовали огонь. В 16:28 состоялась окончательная ликвидация пожара.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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