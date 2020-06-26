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26.06.2020  10:04   

Под Харьковом горел лес (ФОТО)

Спасатели оперативно потушили пожар в лесхозе Изюмского района.


//kh.dsns.gov.ua

25 июня в 12:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Народной в Изюме.

Лесной пожар случился вблизи Изюмского лесхоза.

Горела хвойная подстилка на площади 2,8 га.

Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС на автоцистернах, прибывшие на тушение, в 14:48 локализовали огонь. В 16:28 состоялась окончательная ликвидация пожара.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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