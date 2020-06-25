25.06.2020 12:50

Изнасилование: рецидивист-грабитель надругался над женщиной в лесу (ФОТО)

Насильник задержан полицией.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, 23 июня 2020 года в Дергачевский райотдел обратилась жительницы района.

50-летняя женщина рассказала о том, что в лесном массиве в селе Подворки с применением физической силы ее изнасиловал неизвестный мужчина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские осмотрел место происшествия и изъял вещественные доказательства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 июня сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя пгт Солоницевка.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишение свободы.

Следователем решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.