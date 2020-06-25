25.06.2020 12:50
Изнасилование: рецидивист-грабитель надругался над женщиной в лесу (ФОТО)
Насильник задержан полицией.
hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 23 июня 2020 года в Дергачевский райотдел обратилась жительницы района.
50-летняя женщина рассказала о том, что в лесном массиве в селе Подворки с применением физической силы ее изнасиловал неизвестный мужчина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Полицейские осмотрел место происшествия и изъял вещественные доказательства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 июня сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя пгт Солоницевка.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишение свободы.
Следователем решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.