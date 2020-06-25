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25.06.2020  12:50   

Изнасилование: рецидивист-грабитель надругался над женщиной в лесу (ФОТО)

Насильник задержан полицией.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 23 июня 2020 года в Дергачевский райотдел обратилась жительницы района. 
 
50-летняя женщина рассказала о том, что в лесном массиве в селе Подворки с применением физической силы ее изнасиловал неизвестный мужчина.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. 
 
Полицейские осмотрел место происшествия и изъял вещественные доказательства.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 июня сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя пгт Солоницевка. 
 
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  152 (изнасилование) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишение свободы.
 
Следователем решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. 
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, грабитель, харьков, рецидивист, дергачи, подворки, солоницевка
 
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