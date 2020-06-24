Главная Новости Криминал и происшествия В районе харьковского аэропорта вспыхнула газовая колонка, но спасатели отвели трагедию
24.06.2020  10:14   

В районе харьковского аэропорта вспыхнула газовая колонка, но спасатели отвели трагедию

Слободской район: в пожарные эвакуировали 5 человек во время тушения пожара


://kh.dsns.gov.ua

23 июня в 13:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в квартире жилого 2-х этажного дома по улице ул. Нестерова, 10 Слободского района города Харькова.
К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения на автоцистернах.

Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на кухне горела газовая колонка, бытовая техника и мебель, в квартире на 1-м этаже. Площадь пожара составила 5 кв.м. В 14:21 пожар был локализован, а в 15:43 полностью ликвидирован. Пожарными были эвакуированы 5чоловик.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  колонка, газ, взрыв, харьков, эвакуация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Криминал и происшествия В квартире на Новой Баварии взорвалась газовая колонка 27.05 Общество Какая вода течет из харьковских источников и колонок. Результаты лабораторных исследований
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 