В районе харьковского аэропорта вспыхнула газовая колонка, но спасатели отвели трагедию

Слободской район: в пожарные эвакуировали 5 человек во время тушения пожара
23 июня в 13:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в квартире жилого 2-х этажного дома по улице ул. Нестерова, 10 Слободского района города Харькова.
К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения на автоцистернах.
Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на кухне горела газовая колонка, бытовая техника и мебель, в квартире на 1-м этаже. Площадь пожара составила 5 кв.м. В 14:21 пожар был локализован, а в 15:43 полностью ликвидирован. Пожарными были эвакуированы 5чоловик.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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