24.06.2020 10:14

В районе харьковского аэропорта вспыхнула газовая колонка, но спасатели отвели трагедию

Слободской район: в пожарные эвакуировали 5 человек во время тушения пожара



://kh.dsns.gov.ua

23 июня в 13:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в квартире жилого 2-х этажного дома по улице ул. Нестерова, 10 Слободского района города Харькова.

К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения на автоцистернах.

Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на кухне горела газовая колонка, бытовая техника и мебель, в квартире на 1-м этаже. Площадь пожара составила 5 кв.м. В 14:21 пожар был локализован, а в 15:43 полностью ликвидирован. Пожарными были эвакуированы 5чоловик.

Причина возникновения пожара устанавливается.