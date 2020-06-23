23.06.2020 15:19

Провал аферы на 2 миллиона: хитрый фермер вернул землю

Прокуратура добилась возвращения в госсобственность земельного участка стоимостью свыше 2 100 000 грн.



//ukrainepravo.com

Дергачевской местной прокуратурой Харьковской области обеспечено выполнение решения суда и возвращен в собственность государства земельный участок площадью 2 га, расположенный в Краснокутском районе Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в течение 2017 физическим лицом повторно использовано право на бесплатную приватизацию земли одной категории на территории одного из сельских советов Краснокутского района Харьковской области.

В результате Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, участок стоимостью более 2 100 000 грн. передан в частную собственность.

Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.

Решением Краснокутского районного суда Харьковской области отменено право на спорный земельный участок и он возвращен в собственность государства.