«Бронированный» Ланос снес железобетонный столб на ХТЗ (ВИДЕО)

Свидетели ДТП удивляются стойкости представителя отечественного автопрома.
Страницы социальных сетей облетел ролик с необычным ДТП. Украинская реплика корейского авто снесла под корень железобетонную опору с приарепленным знаком, регулирующим дыижение.
В комментариях под видео указывается, что проишествие произошло по улице Мира 96
Обстоятельства ДТП уточняются.
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Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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