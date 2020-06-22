Главная Новости Криминал и происшествия «Бронированный» Ланос снес железобетонный столб на ХТЗ (ВИДЕО)
22.06.2020  15:51   

«Бронированный» Ланос снес железобетонный столб на ХТЗ (ВИДЕО)

Свидетели ДТП удивляются стойкости представителя отечественного автопрома.


// facebook

Страницы социальных сетей облетел ролик с необычным ДТП. Украинская реплика корейского авто снесла под корень железобетонную опору с приарепленным знаком, регулирующим дыижение.

В комментариях под видео указывается, что проишествие произошло по улице Мира 96

Обстоятельства ДТП уточняются.

Новость обновляется.

Источник:   ТипичНОЕ ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия ДТП: сальто бусика на Московском проспекте (ВИДЕО) 22.06 Криминал и происшествия ДТП: авария на окружной (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 22.06 Криминал и происшествия Региональные инспекторы Гоструда занялись проверкой обстоятельства смертельного ДТП с участием «скорой»
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 