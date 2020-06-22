Главная Новости Криминал и происшествия Красная «семерка» не пережила ночь на Киргизской (ФОТО)
22.06.2020  14:32   

Красная «семерка» не пережила ночь на Киргизской (ФОТО)

Причина возникновения возгорания выясняется.


// ГСЧС

22 июня в 1:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе на ул. Киргизской, 9г.

Возле жилого дома горел моторный отсек автомобиля «Ваз 2107».

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м.

В 1:41 пожар локализован, в 2:09 полностью ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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