Красная «семерка» не пережила ночь на Киргизской (ФОТО)

Причина возникновения возгорания выясняется.
22 июня в 1:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе на ул. Киргизской, 9г.
Возле жилого дома горел моторный отсек автомобиля «Ваз 2107».
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м.
В 1:41 пожар локализован, в 2:09 полностью ликвидирован.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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