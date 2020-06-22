22.06.2020 12:49

Жесткое ДТП на трассе: информация полиции (ФОТО)

В результате аварии пострадали трое граждан - мужчина, бабушка и мальчик.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на автодороге «Печенеги-Мартовая» поступила в полицию 21 июня 2020 года в 13:00.

На место происшествия установлено, что 32-летний водитель Audi не справился с управлением, столкнулся с припаркованными на обочине проезжей части микроавтобусом Volkswagen и автомобилем Nissan.

Последний в свою очередь врезался в легковушку Skoda.

В результате ДТП телесные повреждения получил 12-летний мальчик, который стоял рядом с припаркованной иномаркой Nissan.

Ребенок доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В больницу Чугуева с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 34-летний пассажир Audi и 80-летняя женщина, которая на момент аварии находилась в микроавтобусе Volkswagen.

Водитель Audi после совершения аварии оставил машину и скрылся с места происшествия.

На следующий день, 22 июня 2020 года около 1:30, он вызвал скорую помощь и позвонил в полицию с сообщением о том, что совершил ДТП.

Для осмотра медиками, в том числе на состояние опьянения, мужчина был доставлен в местную больницу.

После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривается до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП.