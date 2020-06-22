22.06.2020 10:11

Харьковские хакеры присвоили больше 12 миллионов с банковских счетов в Украине и за рубежом (ФОТО)

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек за вмешательства в работу банковских систем.



// СБУ

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников.



Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и банках РФ и присваивали.



В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерской центра и по месту жительства фигурантов.



Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 000 000 гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.



Сейчас решается вопрос о сообщении членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к махинациям.



Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.





