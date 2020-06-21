21.06.2020 16:36

Внимание! Розыск свидетелей аварии - сбили девушку (ФОТО)

В соцсети - обращение за помощью в поиске свидетелей.



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"Розыск свидетелей ДТП на перекрестке улиц Бажанова и Куликовской (бывшая Мельникова) 19 июня 20202 года с 18.30 до 18.50.

Просьба отзовитесь!

Девушка в очень плохом состоянии, многочисленные травмы.

0979017678 - Михаил Озеров

0955459426 - Елена Либо".