Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Розыск свидетелей аварии - сбили девушку (ФОТО)
21.06.2020  16:36   

Внимание! Розыск свидетелей аварии - сбили девушку (ФОТО)

В соцсети - обращение за помощью в поиске свидетелей.


//facebook.com
В соцсети - обращение за помощью к харьковчанам.
 
"Розыск свидетелей ДТП на перекрестке улиц Бажанова и Куликовской (бывшая Мельникова) 19 июня 20202 года с 18.30 до 18.50.
 
Просьба отзовитесь! 
 
Девушка в очень плохом состоянии, многочисленные травмы.
 
0979017678 - Михаил Озеров
 
0955459426 - Елена Либо".
Тэги:  дтп, розыск, харьков, авария
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Дороги и транспорт ДТП на окружной: информация полиции (ФОТО) 21.06 Криминал и происшествия ДТП: мотоциклист под колесами авто (ФОТО) 21.06 Криминал и происшествия Сильное ДТП на Тюринской: информация полиции (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 