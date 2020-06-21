ДТП: грузовик и фуру не поделили окружную (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, сильное ДТП на Окружной возле поворота на Кулиничи.
Столкнулись грузовик и легковушка, вроде все живы.
Скорая на месте.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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