19.06.2020 11:17

Под Харьковом снова горят леса

В Харьковской области в лесных хозяйствах за сутки произошло два низовых лесных пожара - появились новые гектары для «санитарных вырубок» горелого леса, в том числе и в скандально известном Гутянском лесхозе.



// facebook

Об этом говорится в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области, опубликованном на сайте Харьковской ОГА.

По сведениям оперативных служб, вчера, 18 июня, в Харьковской области произошло два низовых хвойных пожара в лесничествах.

На территории ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" в Малиновском лесничестве возник пожар на площади 0,22 га. В 15:55 возгорание было ликвидировано.

В тот же день на территории ГП "Гутянское лесное хозяйство" во Владимирском лесничестве на границе Краснокутского и Богодуховского районов, произошло возгорание на площади 4,5 га. В течение почти 5 часов пожарные боролись с огнем. В 19:40 возгорание было ликвидировано.