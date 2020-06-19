Под Харьковом снова горят леса

В Харьковской области в лесных хозяйствах за сутки произошло два низовых лесных пожара - появились новые гектары для «санитарных вырубок» горелого леса, в том числе и в скандально известном Гутянском лесхозе.
Об этом говорится в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области, опубликованном на сайте Харьковской ОГА.
По сведениям оперативных служб, вчера, 18 июня, в Харьковской области произошло два низовых хвойных пожара в лесничествах.
На территории ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" в Малиновском лесничестве возник пожар на площади 0,22 га. В 15:55 возгорание было ликвидировано.
В тот же день на территории ГП "Гутянское лесное хозяйство" во Владимирском лесничестве на границе Краснокутского и Богодуховского районов, произошло возгорание на площади 4,5 га. В течение почти 5 часов пожарные боролись с огнем. В 19:40 возгорание было ликвидировано.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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