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19.06.2020  11:17   

Под Харьковом снова горят леса

В Харьковской области в лесных хозяйствах за сутки произошло два низовых лесных пожара - появились новые гектары для «санитарных вырубок» горелого леса, в том числе и в скандально известном Гутянском лесхозе.


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Об этом говорится в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области, опубликованном на сайте Харьковской ОГА.

По сведениям оперативных служб, вчера, 18 июня, в Харьковской области произошло два низовых хвойных пожара в лесничествах.

На территории ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" в Малиновском лесничестве  возник пожар на площади 0,22 га. В 15:55 возгорание было ликвидировано.

В тот же день на территории ГП "Гутянское лесное хозяйство" во Владимирском лесничестве на границе Краснокутского и Богодуховского районов, произошло возгорание на площади 4,5 га. В течение почти 5 часов пожарные боролись с огнем. В 19:40 возгорание было ликвидировано.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  пожар, лес, хозяйства, харьковщина, спасатели
 
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