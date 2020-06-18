18.06.2020 17:41

Внезапная смерть на Старой Салтовке: мужчина умер от отека мозга и легких (ФОТО, ВИДЕО)

Копы проводят досудебное расследование по факту смерти мужчины.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 32-летнего мужчины было обнаружено в одной из комнат общежития по улице Фисановича 17 июня около 21:00.

По результатам медицинского вскрытия, смерть харьковчанина наступила вследствие отека мозга и легких.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъялы два медицинских шприца и другие вещественные доказательства.

Полицейские установили, что умерший вместе со знакомым делали инъекции наркотических средств после чего ему стало плохо и он умер.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».