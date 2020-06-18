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18.06.2020  17:41   

Внезапная смерть на Старой Салтовке: мужчина умер от отека мозга и легких (ФОТО, ВИДЕО)

Копы проводят досудебное расследование по факту смерти мужчины.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 32-летнего мужчины было обнаружено в одной из комнат общежития по улице Фисановича 17 июня около 21:00.
 
По результатам медицинского вскрытия, смерть харьковчанина наступила вследствие отека мозга и легких.
 
С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъялы два медицинских шприца и другие вещественные доказательства.
 
 Полицейские установили, что умерший вместе со знакомым делали инъекции наркотических средств после чего ему стало плохо и он умер.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.  115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».
 
Ранее в соцсетях высказывалось предположение, что мужчину убил сосед.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, наркотики, убийство
 
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