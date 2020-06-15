Главная Новости Криминал и происшествия Опасный гость: приехавший знакомый чуть не зарезал хозяина (ФОТО)
15.06.2020  18:49   

Опасный гость: приехавший знакомый чуть не зарезал хозяина (ФОТО)

Копы задержали дебошира.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в райотдел 14 июня 2020 года в 19:53.
 
Установлено, что 44-летний злоумышленник приехал в гости к своим знакомым в поселок Лиман, где употреблял спиртные напитки вместе с 35-летним местным жителем. 
 
Между ними возникла ссора, в ходе которой гость перочинным ножом, который  был у него с собой в кармане, нанес удар в грудную клетку пострадавшему.
 
По словам и.о.  начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы от 7 до 15 лет.
 
 Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 
 
Вещественные доказательства изъяты.  Сейчас решается вопрос о сообщениии ему о подозрении.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Криминал и происшествия Напал на своего отца и поджог квартиру: преступник в розыске (ФОТО) 09.06 Криминал и происшествия Алкопати закончилось «соло» трубой по телу 01.06 Криминал и происшествия Вышел из тюрьмы и задушил соперника: приговор вынесен
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 