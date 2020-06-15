15.06.2020 18:49

Опасный гость: приехавший знакомый чуть не зарезал хозяина (ФОТО)

Копы задержали дебошира.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в райотдел 14 июня 2020 года в 19:53.

Установлено, что 44-летний злоумышленник приехал в гости к своим знакомым в поселок Лиман, где употреблял спиртные напитки вместе с 35-летним местным жителем.

Между ними возникла ссора, в ходе которой гость перочинным ножом, который был у него с собой в кармане, нанес удар в грудную клетку пострадавшему.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о сообщениии ему о подозрении.