На Салтовке продолжают закрывать игровые салоны (ФОТО)

Правоохранители пресекли незаконную работу двух игорных заведений.
Так, 12 июня работники полиции выявили факт организации и деятельности игорного заведения по улице Леся Сердюка. Учреждение находилась в нежилом помещении на территории рынка.
В результате обыска изъято 8 игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 1475 гривен.
В тот же день правоохранители провели обыск в помещении игрового заведения, расположенного на трамвайной остановке на улице Героев Труда. По адресу было изъято 8 единиц игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 3500 гривен.
Следователи оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, в процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Сейчас работники полиции устанавливают лиц, организовавших запрещен в Украине бизнес. Досудебное расследование продолжается.
Не разменивайтесь на пустяки – и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: вероятность нового романа весьма велика.
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