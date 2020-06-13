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13.06.2020  13:13   

На Салтовке продолжают закрывать игровые салоны (ФОТО)

Правоохранители пресекли незаконную работу двух игорных заведений.


// hk.npu.gov.ua

Так, 12 июня работники полиции выявили факт организации и деятельности игорного заведения по улице Леся Сердюка. Учреждение находилась в нежилом помещении на территории рынка.

В результате обыска изъято 8 игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 1475 гривен.

В тот же день правоохранители провели обыск в помещении игрового заведения, расположенного на трамвайной остановке на улице Героев Труда. По адресу было изъято 8 единиц игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 3500 гривен.

Следователи оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, в процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Сейчас работники полиции устанавливают лиц, организовавших запрещен в Украине бизнес. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  игровые автоматы, полиция, харьков
 
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