13.06.2020 13:13

На Салтовке продолжают закрывать игровые салоны (ФОТО)

Правоохранители пресекли незаконную работу двух игорных заведений.



// hk.npu.gov.ua

Так, 12 июня работники полиции выявили факт организации и деятельности игорного заведения по улице Леся Сердюка. Учреждение находилась в нежилом помещении на территории рынка.



В результате обыска изъято 8 игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 1475 гривен.



В тот же день правоохранители провели обыск в помещении игрового заведения, расположенного на трамвайной остановке на улице Героев Труда. По адресу было изъято 8 единиц игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 3500 гривен.

Следователи оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, в процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



Сейчас работники полиции устанавливают лиц, организовавших запрещен в Украине бизнес. Досудебное расследование продолжается.