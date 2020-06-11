11.06.2020 19:22

Ушлому фермеру светит возврат обманом полученных земель

Прокуратура через суд требует вернуть государству сельхозугодья стоимостью более 15 млн грн.



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Дергачевской местной прокуратурой направлены в Краснокутский районный суд Харьковской области два исковых заявления о возврате в собственность государству сельскохозяйственных земель стоимостью более 15 млн грн.

Как рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Спартак Борисенко, местный фермер, обращаясь к Главному управлению Госземагентства в Харьковской области с заявлениями о предоставление ему в аренду земельных участков без прохождения процедуры земельных торгов, скрыл информацию, уже является владельцем и руководителем сельскохозпредприятий, в том числе фермерских хозяйств, видами деятельности которых является выращивание сельскохозяйственных культур и которые уже употребляют предоставленные им в пользование земельные участки.

В связи с этим местной прокуратурой в суд поданы исковые заявления на общую сумму более 15 млн. грн. об отмене приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и признании недействительными договоров аренды земельных участков и возвращения таких земельных участков в ведение государства.

В настоящее время производство по делам открыты, судебное разбирательство продолжается.