Пара пожарных автоцистерн за 10 минут расправилась с горевшим на Салтовке микроавтобусом (ФОТО)

Московский район: спасатели оперативно ликвидировали ночной пожар в микроавтобусе.
10 июня в 1:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, произошла по адресу: г.. Харьков, ул. В.Зубенка, 54,
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и кабина микроавтобуса РЕНО Мастер на площади 4 кв.м.
В 2:08 пожар был локализован, а в 2:19 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
влажность:
давление:
ветер: