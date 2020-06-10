10.06.2020 10:32

Пара пожарных автоцистерн за 10 минут расправилась с горевшим на Салтовке микроавтобусом (ФОТО)

Московский район: спасатели оперативно ликвидировали ночной пожар в микроавтобусе.



://kh.dsns.gov.ua

10 июня в 1:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, произошла по адресу: г.. Харьков, ул. В.Зубенка, 54,

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и кабина микроавтобуса РЕНО Мастер на площади 4 кв.м.

В 2:08 пожар был локализован, а в 2:19 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.