09.06.2020 13:04

Алкопати закончилось «соло» трубой по телу

Полицейские уличили рецидивиста из Первомайского в убийстве собутыльника.



://hk.npu.gov.ua/

За совершение преступления сотрудники Первомайского отдела полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя.

6 июня в 6:16 в полицию поступило сообщение от 41-летнего жителя города Первомайский. Он рассказал, что 5 июня вместе с тремя мужчинами распивал спиртные напитки в комнате общежития у товарища. Вечером он вышел, а когда утром вернулся, то увидел 36-летнего знакомого на полу без признаков жизни.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Первомайского отдела полиции.

По адресу работники полиции обнаружили тело 36-летнего местного жителя с телесными повреждениями. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили лицо, совершившее данное преступление. Им оказался 35-летний житель города Первомайский. Мужчина рассказал, что 6 июня около 01:00 он и 36-летний знакомый остались вдвоем и продолжили распивать спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. Злоумышленник взял металлическую трубу и несколько раз ударил товарища по голове и телу. После чего ушел с места преступления.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания в городе Лозовая. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.