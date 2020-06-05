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05.06.2020  13:53   

Накануне религиозных праздников пожарники нагрянули в церковные храмы с проверкой (ФОТО)

Холодногорский район: накануне Святой Троицы спасатели провели профилактические мероприятия в культовых сооружениях


://kh.dsns.gov.ua

05 июня, с целью соблюдения правил пожарной и техногенной безопасности накануне и в период празднования праздника Святой Троицы, сотрудники Холодногорского РО в г.. Харькове ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области провели профилактическую разъяснительную работу с настоятелями храмов, их служителями и прихожанами.

Спасатели побывали в Константина-Оленевском и Свято Казанском православных храмах, где рассказали о наиболее распространенных нарушения правил пожарной безопасности, обычно приводят к беде. 

Они обратили внимание на усиленные меры безопасности, которых необходимо принять во время многолюдных богослужений, и на то, что выполнение этих достаточно простых мер обеспечит сохранение не только церковного имущества, но и самое главное - жизни людей. В частности речь шла об осторожности обращения с открытым огнем при  использовании священниками угля в кадилах и зажигания парафиновых свечей, поддержание надлежащего состояния средств пожаротушения, надлежащего содержания путей эвакуации.

По завершению разъяснительную бесед, сотрудники Службы спасения раздавали памятки с рекомендациями, как предотвратить пожары в культовых сооружениях. Полученные знания священнослужители доносить до верующих, чтобы в дальнейшем совместными усилиями избегать опасных ситуаций.

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Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, огонь, предупреждение
 
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