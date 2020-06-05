«Угнанный» детский самокат группа реагирования патрульной полиции Балаклейщины вернула хозяевам

В полицию обратился 40-летний местный житель, который сообщил о краже детского самоката из парка «социальное городок».
Дело не имела значительной ценности для семьи, но дочь очень расстроилась потерей любимого самоката. Родители сначала попытались собственными силами его найти, но результаты были напрасны и они обратились за помощью в полицию.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, группа реагирования патрульной полиции вышла на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель, который признался в содеянном и сейчас сотрудничает со следствием.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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