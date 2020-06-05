05.06.2020 13:03

«Угнанный» детский самокат группа реагирования патрульной полиции Балаклейщины вернула хозяевам

В полицию обратился 40-летний местный житель, который сообщил о краже детского самоката из парка «социальное городок».



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Дело не имела значительной ценности для семьи, но дочь очень расстроилась потерей любимого самоката. Родители сначала попытались собственными силами его найти, но результаты были напрасны и они обратились за помощью в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, группа реагирования патрульной полиции вышла на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель, который признался в содеянном и сейчас сотрудничает со следствием.