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05.06.2020  13:03   

«Угнанный» детский самокат группа реагирования патрульной полиции Балаклейщины вернула хозяевам

В полицию обратился 40-летний местный житель, который сообщил о краже детского самоката из парка «социальное городок».


://hk.npu.gov.ua/

Дело не имела значительной ценности для семьи, но дочь очень расстроилась потерей любимого самоката. Родители сначала попытались собственными силами его найти, но результаты были напрасны и они обратились за помощью в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, группа реагирования патрульной полиции вышла на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель, который признался в содеянном и сейчас сотрудничает со следствием.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, угон, харьков, патруль, возврат, смамокат
 
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