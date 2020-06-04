Пограничники задержали россиянку, которая «перепутала» страны

Нарушительницу границы задержали вечером среды у границы с Россией военнослужащие Государственной пограничной службы.
Женщину обнаружили в 10 метрах от государственной границы, недалеко от населенного пункта Крейдянка, пограничники отдела «Ольховатка» Харьковского отряда.
Россиянка в пешем порядке незаконно перешла на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Документов, подтверждающих личность, у нарушительницы не было. По ее словам, она является гражданкой Российской Федерации. Женщина объяснила, что якобы заблудилась и не знала, что пришла на территорию нашей страны.
Сейчас нарушительница задержана для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения. На нее составлены материалы административного правонарушения по ст. 204-1 КУоАП. Ее дальнейшую судьбу решит суд.
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