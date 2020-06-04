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04.06.2020  15:01   

Пограничники задержали россиянку, которая «перепутала» страны

Нарушительницу границы задержали вечером среды у границы с Россией военнослужащие Государственной пограничной службы.


// dpsu.gov.ua

Женщину обнаружили в 10 метрах от государственной границы, недалеко от населенного пункта Крейдянка, пограничники отдела «Ольховатка» Харьковского отряда.

Россиянка в пешем порядке незаконно перешла на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Документов, подтверждающих личность, у нарушительницы не было. По ее словам, она является гражданкой Российской Федерации. Женщина объяснила, что якобы заблудилась и не знала, что пришла на территорию нашей страны.

Сейчас нарушительница задержана для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения. На нее составлены материалы административного правонарушения по ст. 204-1 КУоАП. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  нарушитель, пограничники, харьков
 
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