04.06.2020 11:09

Мастер леса ответит за халатность перед законом

В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



// khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что на территории Владимирского лесничества ГП «Гутянское лесное хозяйство» осуществлялась незаконная порубка леса.



27-летний мастер леса, являясь должностным лицом, недобросовестно относился к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполнял, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате во Владимировском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленные лица в течение августа 2019-го - февраля 2020-го незаконно вырубили и вывезли 444 дуба. На порубку этих деревьев лесорубные билеты не выдавались.



Сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 4 млн грн.



Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины, указанному должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.