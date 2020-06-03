03.06.2020 14:39

Торговец стройматериалами оказался интернет-мошенником

Киберполиция разоблачила 44-летнего харьковчанина в мошенничестве.



// Нацполиция

Злоумышленник создал в Интернет-сети сайт по продаже строительных и бытовых инструментов. Доставку товара он обещал покупателям только на условиях предоплаты.

После получения средств от потерпевших злоумышленник не отвечал на телефонные звонки и менял номер телефона в объявлении. Своими действиями он нанес ущерб 66 пострадавшим со всей Украины на общую сумму более 100 000 гривен.

Также известно, что мужчина совершал реальную торговлю строительными инструментами на одном из рынков Харькова.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и по месту расположения склада-магазина, в ходе чего изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, платежные карточки и документы.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступлений.



Досудебное расследование продолжается.