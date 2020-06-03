03.06.2020 11:22

Пожар в Красноградской больнице: спасатели эвакуировали больных (ФОТО)

Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электрощитовой.



// ГСЧС

2 июня в 20:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в терапевтическом корпусе Красноградской центральной районной больницы, расположенной на ул. Шиндлера, 87.



К месту вызова выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне и автолестнице.

По прибытию к месту вызова выяснилось что идет сильный дым из электрощитовой без последующего горения.



Из-за сильного задымления коридоров корпуса, спасатели с помощью медицинского персонала эвакуировали 9 пациентов больницы.