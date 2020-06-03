Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке горел балкон – пострадала 19-летняя девушка (ВИДЕО)
03.06.2020  10:21   

На Салтовке горел балкон – пострадала 19-летняя девушка (ВИДЕО)

Пострадавшую эвакуировали пожарные


// ГСЧС

Вечером 2 июня произошел пожар на балконе 5-этажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей, 100а.

Получив вызов в 17:52, на тушение выехали два отделения 5-й ГПСЧ и одна автолестница.

Во время разведки на месте спасатели выяснили, что на балконе горят домашние вещи и пластиковая обшивка самого балкона. Площадь пожара составляла 8 кв.м.

В 18:14 пожар был локализован. Личным составом пожарного подразделения не допущено опрокидывание огня на соседние балконы и квартиры. Ликвидация огня состоялась в 19:01.

Также во время тушения пожара из квартиры была эвакуирована дочь владельца квартиры, 2001 года рождения.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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