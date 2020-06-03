03.06.2020 10:21

На Салтовке горел балкон – пострадала 19-летняя девушка (ВИДЕО)

Пострадавшую эвакуировали пожарные



// ГСЧС

Вечером 2 июня произошел пожар на балконе 5-этажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей, 100а.

Получив вызов в 17:52, на тушение выехали два отделения 5-й ГПСЧ и одна автолестница.

Во время разведки на месте спасатели выяснили, что на балконе горят домашние вещи и пластиковая обшивка самого балкона. Площадь пожара составляла 8 кв.м.



В 18:14 пожар был локализован. Личным составом пожарного подразделения не допущено опрокидывание огня на соседние балконы и квартиры. Ликвидация огня состоялась в 19:01.



Также во время тушения пожара из квартиры была эвакуирована дочь владельца квартиры, 2001 года рождения.



Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.