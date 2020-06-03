На Салтовке горел балкон – пострадала 19-летняя девушка (ВИДЕО)

Пострадавшую эвакуировали пожарные
Вечером 2 июня произошел пожар на балконе 5-этажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей, 100а.
Получив вызов в 17:52, на тушение выехали два отделения 5-й ГПСЧ и одна автолестница.
Во время разведки на месте спасатели выяснили, что на балконе горят домашние вещи и пластиковая обшивка самого балкона. Площадь пожара составляла 8 кв.м.
В 18:14 пожар был локализован. Личным составом пожарного подразделения не допущено опрокидывание огня на соседние балконы и квартиры. Ликвидация огня состоялась в 19:01.
Также во время тушения пожара из квартиры была эвакуирована дочь владельца квартиры, 2001 года рождения.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
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