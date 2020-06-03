У харьковчан несколько дней были проблемы с интернетом – местный провайдер атаковали десятки тысяч хакеров: официальное заявление

Интернет-провайдер «Воля» заявил в киберполицию о массированной DDoS-атаке на свои сервера.
3 дня – с 31 мая по 2 июня – инфраструктура «Воли» в Харькове подвергалась кибератакам, говорится в заявлении провайдера.
Сначала атаки совершались только на абонентские подсистемы, а позже они перешли на телекоммуникационную инфраструктуру. В результате больше 100 000 абонентов ощутили проблемы в пользовании интернетом, IPTV, мультиэкранной платформой и цифровым телевидением.
Суммарно полное отсутствие доступа к сервисам длилось 12 минут 31 мая и 45 минут 1 июня. Также была зафиксирована атака на веб-сайт volia.com, но ее удалось нейтрализовать.
«DDoS атаки были массивными и хорошо организованными. Атака происходила из десятков тысяч разных IP адресов по всему миру — США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и т.д.», – сообщили в «Воле».
В компании передали всю имеющуюся информацию в киберполицию, чтобы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности. По словам юристов компании, такие действия киберпреступников носят признаки уголовного преступления, по статье 361 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет.
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