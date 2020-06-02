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02.06.2020  16:05   

Возле Французского бульвара сбили пешехода: полиция ищет очевидцев

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход.


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1 июня около 20:20 в районе дома № 34 на улице Академика Павлова

44-летний водитель автомобиля «Tesla» совершил наезд на неизвестного пешехода.

Мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Личность пострадавшего устанавливается.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Сергею Мокрожицкому или по телефону: 0660222009.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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