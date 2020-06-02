Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Газель не смогла разминуться с фурой (ФОТО, ВИДЕО)
02.06.2020  14:19   

ДТП: Газель не смогла разминуться с фурой (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети в Песочине - ДТП.

Здесь не смогли разъехаться на дороге фура и Газель.

По предварительной информации, пострадавших нет.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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