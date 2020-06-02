Женщина, избившая мать, пыталась выброситься из окна пятого этажа

Полицейские Харькова привлекли к ответственности женщину, которая совершила домашнее насилие в отношении своей матери.
Соответствующее сообщение поступило в Киевский отдела полиции от 58-летней женщины.
Потерпевшая сообщила, что между ней и ее 33-летней дочерью возник спор, после чего последняя начала бросаться на мать и крушить все вокруг.
На вызов по улице Гвардейцев Широнинцев выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия.
Сотрудники Киевского отдела полиции составили на обидчицу административный протокол по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
После того, как полицейские составили протокол, нарушительница выбежала из квартиры и, разбив окно на лестничной клетке пятого этажа, пыталась выпрыгнуть.
Благодаря мгновенной реакции сотрудников полиции покончить с собой ей не удалось. На место также выезжала бригада скорой помощи, которая доставила женщину в одно из медицинских учреждений.
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