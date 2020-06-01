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01.06.2020  19:42   

ДТП: немец врезался и загорелся (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария.

Volkswagen Polo догнал Газель и загорелся.

На место выезжали пожарные.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, загорелся
 
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