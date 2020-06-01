ДТП: немец врезался и загорелся (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария.
Volkswagen Polo догнал Газель и загорелся.
На место выезжали пожарные.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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