01.06.2020 12:02

Новый улов пограничников: четверо парней решили порыбачить в приграничной полосе

Четырех правонарушителей пограничники задержали на Харьковщине.



ГПСУ

На днях, на участке отдела «Золочев» пограничный наряд остановил трех парней. Они находились неподалеку от границы и не имели при себе никаких документов. По их словам, все трое являются гражданами Украины и хотели порыбачить в пограничной полосе, а документы с собой не взяли.



Через несколько минут к месту правонарушения прибыл еще один человек. Он бурно выражал свое недовольство действиями пограничников и требовал не привлекать к административной ответственности задержанных. Мужчина также не поедъевил документов и попытался напасть на пограничников. Чтобы успокоить гражданина, правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел из автомата. После этого нападавший успокоился и выполнил законные требования пограничников.



После установления личностей задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. На четырех наших соотечественников, жителей села Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе, наложен штраф в размере 119 грн каждому. Кроме этого, на мужчину, оказавшего злостное неповиновение законным требованиям пограничников, охранники государственных рубежей составили административные материалы по ст. 185-10 КУоАП.



Его дальнейшую судьбу решит суд.