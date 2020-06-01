Новый улов пограничников: четверо парней решили порыбачить в приграничной полосе

Четырех правонарушителей пограничники задержали на Харьковщине.
На днях, на участке отдела «Золочев» пограничный наряд остановил трех парней. Они находились неподалеку от границы и не имели при себе никаких документов. По их словам, все трое являются гражданами Украины и хотели порыбачить в пограничной полосе, а документы с собой не взяли.
Через несколько минут к месту правонарушения прибыл еще один человек. Он бурно выражал свое недовольство действиями пограничников и требовал не привлекать к административной ответственности задержанных. Мужчина также не поедъевил документов и попытался напасть на пограничников. Чтобы успокоить гражданина, правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел из автомата. После этого нападавший успокоился и выполнил законные требования пограничников.
После установления личностей задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. На четырех наших соотечественников, жителей села Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе, наложен штраф в размере 119 грн каждому. Кроме этого, на мужчину, оказавшего злостное неповиновение законным требованиям пограничников, охранники государственных рубежей составили административные материалы по ст. 185-10 КУоАП.
Его дальнейшую судьбу решит суд.
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