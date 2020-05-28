Главная Новости Криминал и происшествия В жилом дворе Салтовки загорелся на ходу микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)
28.05.2020  10:54   

В жилом дворе Салтовки загорелся на ходу микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

Загоревшийся автомобиль тушили спасатели.


// ГСЧС

28 мая в 00:47 на номер «101» поступило сообщение о том, что во дворе жилой пятиэтажки по Юбилейному проспекту, 40 а, загорелся тронувшийся с места микроавтобус «Volkswagen Transporter T3», 1984 года выпуска.

Сразу на место происшествия были направлены 2 подразделения Государственной пожарно-спасательной службы в составе 2-х отделений на автоцистернах. На момент их прибытия в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон на площади 4 кв.м.

С помощью механической пены спасатели локализовали пожар в 01:01 и в 01:50 полностью его ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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