В жилом дворе Салтовки загорелся на ходу микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

Загоревшийся автомобиль тушили спасатели.
28 мая в 00:47 на номер «101» поступило сообщение о том, что во дворе жилой пятиэтажки по Юбилейному проспекту, 40 а, загорелся тронувшийся с места микроавтобус «Volkswagen Transporter T3», 1984 года выпуска.
Сразу на место происшествия были направлены 2 подразделения Государственной пожарно-спасательной службы в составе 2-х отделений на автоцистернах. На момент их прибытия в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон на площади 4 кв.м.
С помощью механической пены спасатели локализовали пожар в 01:01 и в 01:50 полностью его ликвидировали.
Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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