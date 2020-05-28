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28.05.2020  09:17   

Судья требовала взятку за возврат конфискованных денег

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя райсуда Харькова, причастную к совершению коррупционного правонарушения.


// ssu.gov.ua

По предварительной версии следствия, злоумышленница планировала незаконного обогатиться на $ 4000 за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $30 000, изъятых во время обыска. При этом никаких предпосылок для отказа не было, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности.

Разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сейчас решается вопрос об уведомлении правонарушителя о подозрении.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами НАБУ и САП.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков, судья
 
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