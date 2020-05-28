28.05.2020 09:17

Судья требовала взятку за возврат конфискованных денег

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя райсуда Харькова, причастную к совершению коррупционного правонарушения.



// ssu.gov.ua

По предварительной версии следствия, злоумышленница планировала незаконного обогатиться на $ 4000 за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $30 000, изъятых во время обыска. При этом никаких предпосылок для отказа не было, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности.



Разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.



По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.



Сейчас решается вопрос об уведомлении правонарушителя о подозрении.



Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами НАБУ и САП.