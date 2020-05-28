Судья требовала взятку за возврат конфискованных денег

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя райсуда Харькова, причастную к совершению коррупционного правонарушения.
По предварительной версии следствия, злоумышленница планировала незаконного обогатиться на $ 4000 за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $30 000, изъятых во время обыска. При этом никаких предпосылок для отказа не было, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности.
Разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.
По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Сейчас решается вопрос об уведомлении правонарушителя о подозрении.
Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами НАБУ и САП.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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