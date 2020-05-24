24.05.2020 17:57

Медики и спасатели помогли женщине, которая упала в коллектор (ФОТО)

54-летняя жительница Лозовой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не заметила открытый люк.



Медики и спасатели помогли женщине, которая упала в коллектор (ФОТО)



В Харьковской области медики и спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный коллектор. Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Инцидент произошел в Лозовой. Врачи прибыли на место через семь минут и выяснили, что 54-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения не заметила открытый люк и рухнула вниз. Бойцы ГСЧС помогли пострадавшей выбраться на поверхность, после чего женщину с травмой груди доставили в местную больницу.