Медики и спасатели помогли женщине, которая упала в коллектор (ФОТО)

54-летняя жительница Лозовой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не заметила открытый люк.
В Харьковской области медики и спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный коллектор. Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Инцидент произошел в Лозовой. Врачи прибыли на место через семь минут и выяснили, что 54-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения не заметила открытый люк и рухнула вниз. Бойцы ГСЧС помогли пострадавшей выбраться на поверхность, после чего женщину с травмой груди доставили в местную больницу.
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