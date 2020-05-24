Полиция выясняет обстоятельства аварии в Шевченковском районе Харькова

В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний мужчина.
23 мая в 22:14 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобилей "ВАЗ" и "Chevrolet" на улице Данилевского. В результате аварии в больницу был доставлен водитель транспортного средства "ВАЗ". Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и Шевченковского отдела полиции. Обстоятельства аварии выясняются.
Bселенная готовит подарок для Льва и множество преград для Скорпиона. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/astrology/goroskop-na-24-maya-goroskop-na-segodnya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-11008691.html
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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