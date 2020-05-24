24.05.2020 15:34

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Шевченковском районе Харькова

В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний мужчина.



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23 мая в 22:14 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобилей "ВАЗ" и "Chevrolet" на улице Данилевского. В результате аварии в больницу был доставлен водитель транспортного средства "ВАЗ". Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и Шевченковского отдела полиции. Обстоятельства аварии выясняются.