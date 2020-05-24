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24.05.2020  15:34   

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Шевченковском районе Харькова

В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний мужчина.


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23 мая в 22:14 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобилей "ВАЗ" и "Chevrolet" на улице Данилевского. В результате аварии в больницу был доставлен водитель транспортного средства "ВАЗ". Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и Шевченковского отдела полиции. Обстоятельства аварии выясняются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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