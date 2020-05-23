23.05.2020 12:21

Полицейские Харькова разоблачили в совершении разбойного нападения двух мужчин

Злоумышленники избили потерпевшего и забрали у него 3000 долларов США и 700 гривен.



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В ходе досудебного расследования следователи Немышлянского отдела полиции установили, что 10 мая примерно в 02:00 возле дома по улице Салтовское Шоссе злоумышленники напали на незнакомца.

23 и 24-летние мужчины нанесли ему множественные удары руками и ногами по туловищу и голове, от которых он упал на землю. Воспользовавшись беспомощным состоянием 41-летнего потерпевшего, преступники вытащили денежные средства из карманов его одежды и исчезли.

Принятыми мерами сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и отдела криминальной полиции Немышлянского отдела полиции установили местонахождение злоумышленников.

22 мая полицейские провели обыски по месту жительства нападающих и изъяли вещественные доказательства. В тот же день следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Фрунзенский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следствие продолжается.