Полицейские Харькова разоблачили в совершении разбойного нападения двух мужчин

Злоумышленники избили потерпевшего и забрали у него 3000 долларов США и 700 гривен.
В ходе досудебного расследования следователи Немышлянского отдела полиции установили, что 10 мая примерно в 02:00 возле дома по улице Салтовское Шоссе злоумышленники напали на незнакомца.
23 и 24-летние мужчины нанесли ему множественные удары руками и ногами по туловищу и голове, от которых он упал на землю. Воспользовавшись беспомощным состоянием 41-летнего потерпевшего, преступники вытащили денежные средства из карманов его одежды и исчезли.
Принятыми мерами сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и отдела криминальной полиции Немышлянского отдела полиции установили местонахождение злоумышленников.
22 мая полицейские провели обыски по месту жительства нападающих и изъяли вещественные доказательства. В тот же день следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Фрунзенский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Следствие продолжается.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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