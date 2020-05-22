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22.05.2020  15:57   

Прокуроры за решеткой: в СИЗО нагрянула инспекция (ФОТО)

Визитеры интересовались правами несовершеннолетних сидельцев.


//khar.gp.gov.ua
Руководством прокуратуры области проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних в следственном изоляторе
 
Во исполнение приказа Генеральной прокуратуры Украины «Об организации деятельности органов прокуратуры относительно защиты прав и свобод детей» заместителем прокурора Харьковской области Владимиром Анушкевичем и работниками отдела ювенальной юстиции прокуратуры области проведена проверка соблюдения прав и интересов несовершеннолетних в Госучреждении «Харьковский следственный изолятор».
 
Во время проверки обращено внимание на соблюдение конституционных прав несовершеннолетних, находящихся в учреждении, на условия их содержания, прежде всего, качественного питания и предоставление надлежащей медицинской помощи.
 
В настоящее время в следственном изоляторе находятся 18 несовершеннолетних заключенных, среди них за совершение особо тяжких преступлений – 3, тяжких преступлений -14 и преступлений средней тяжести – 1.
 
С несовершеннолетними, содержащимися в учреждении, проведены беседы. На все поставленные вопросы прокуроры предоставили основательные, содержательные ответы и разъяснили отдельные положения законодательства.
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  сизо, тюрьма, харьков, проверка
 
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