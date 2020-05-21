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21.05.2020  16:19   

ДТП: велосипедист под колесами немца (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, возле Металлиста - ДТП.

В аварию попал велосипедист-доставщик, который врезался в Volkswagen.

По другой версии, автомобилист сбил гловиста.

По предварительной информации, велосипедист жив.

Тэги:  дтп, авария, харьков, велосипедист врезался в авто
 
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