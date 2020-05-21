ДТП: велосипедист под колесами немца (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, возле Металлиста - ДТП.
В аварию попал велосипедист-доставщик, который врезался в Volkswagen.
По другой версии, автомобилист сбил гловиста.
По предварительной информации, велосипедист жив.
Гороскоп на 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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