Спасатели не дали огню переброситься на жилой дом в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)

Дергачи: спасатели за час ликвидировали пожар в подворье небольшой усадьбы.
21 мая в 10:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Дергачи, ул. 1-го Мая, 158.
На место происшествия немедленно выехало подразделение ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка на площади около 10 м. кв.
В 10:30 возгорание удалось локализовать. В 10:50 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом и соседний частный двор.
Причина пожара выясняется.
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