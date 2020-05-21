Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели не дали огню переброситься на жилой дом в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)
21.05.2020  13:45   

Спасатели не дали огню переброситься на жилой дом в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)

Дергачи: спасатели за час ликвидировали пожар в подворье небольшой усадьбы.


://kh.dsns.gov.ua

21 мая в 10:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре  по адресу:  Дергачи, ул. 1-го Мая, 158.

На место происшествия немедленно выехало подразделение ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка на площади около 10 м. кв.

В 10:30 возгорание удалось локализовать. В 10:50 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом и соседний частный двор.

Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, дергачи
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Криминал и происшествия Купянский район: спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире жилой многоэтажки 21.05 Криминал и происшествия На Новоселовке бомж поджег гараж, в котором жил 19.05 Криминал и происшествия Под Харьковом в огне погиб очередной любитель курить в постели (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 