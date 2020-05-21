21.05.2020 09:45

На Новоселовке бомж поджег гараж, в котором жил

Новобаварский район: во время пожара в хозяйственной постройке пострадал бездомный.



://kh.dsns.gov.ua

20 мая в 21:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках, расположенных неподалеку двухэтажных жилых домов по адресу: г.Харьков, ул. Доватора, 1.

На место происшествия немедленно выехали 2 подразделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена хозяйственная постройка на площади около 70 м. кв. Кроме того, пламя начало перебасываться на другие сооружения, размещенные в один ряд с тем, где возник пожар. На пожаре пострадал мужчина 1984 г.р. (Бездомный). Его с диагнозом ожоги тела II-III степеней госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

В 21:56 пожар удалось локализовать, а в 22:22 полностью ликвидировать. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.