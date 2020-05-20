20.05.2020 19:54

Коп скрыл умышленное убийство и предстанет перед судом (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Труп мужчины был обнаружен на берегу реки в ноябре 2013 года.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, старший следователь полиции Харьковщины предстанет перед судом за необоснованное закрытие уголовного дела шестилетней давности, возбужденного по признакам состава особо тяжкого преступления. Оперативники Харьковской полиции задержали группу лиц по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Во время досудебного расследования злоумышленники признались в убийстве еще одного человека. При проверке выяснилось, что материалы уголовного дела по этому факту были безосновательно закрыты в 2014 году следователем, тогда еще, милиции. Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НП Украины установили, что к противоправным действиям причастен действующий сотрудник полиции - старший следователь Новобаварського ОП ГУНП в Харьковской области. По собранным материалам прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство. Впоследствии материалы переданы по подследственности в ТУ ГБР, расположенного в городе Полтава. По месту несения службы разоблаченного полицейского оперативники внутренней безопасности полиции, следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры провели санкционированный обыск. Сейчас 36-летнему майору полиции Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении по ч.1 ст.396 (Сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Дальнейшая судьба полицейского решится в суде. Как сообщалось ранее, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении следователю Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (укрывательство особо тяжкого преступления — умышленного убийства).

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Владимира Лымаря, в ходе досудебного расследования установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды в Новобаварском районе г. Харькова, вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария», обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины носила явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.

Проведение досудебного расследования было поручено следователю СВ Октябрьского РО ХГУ УМВД в Харьковской области капитану милиции, который в настоящее время занимает должность следователя Новобаварського отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Указанный следователь, осознавая, что смерть мужчины была насильственной, решил скрыть убийство. Он внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, не направил копию соответствующего постановления прокурору и содержал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.

Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления.

Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от занимаемой должности решается.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение — ДВБ Национальной полиции Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.