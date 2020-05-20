20.05.2020 17:42

Подрыв банкомата: копы поймали одного из участников (ФОТО)

Взрыв произошел 9 сентября 2019 года.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники 6 сентября 2019 года разбили стекло в окне магазина в поселке Слободский Кегичевского района взорвали банкомат, расположенный внутри помещения. Завладеть денежными средствами правонарушителям не удалось.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту повреждения банкомата, осуществляется следственным управлением ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В результате проведенного комплекса следственно-розыскных мероприятий и экспертных исследований полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Злоумышленником оказался 32-летний житель города Мерефа Харьковского района. Установлено, что мужчина вместе с двумя подельниками разработали преступный план по подрыву банкомата на территории Харьковской области. Свою вину правонарушитель признал. Сейчас следователями собираются доказательства о причастности к совершению уголовного правонарушения и других соучастников.

20 мая 2020 года следователем СУ ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении 32-летнему злоумышленнику в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.