20.05.2020 13:03

Полиция расследует инцидент, в результате которого слесаря задавило товарным вагоном

Как выяснилось, 52-летний слесарь получил смертельные травмы во время проведения ремонтных работ.



://hk.npu.gov.ua

19 мая в 18:42 в Купянский отдел полиции поступило обращение от сотрудника депо «Купянск-Сортировочный». Он сообщил о том, что в селе Купянск-Узловой на рабочем месте обнаружил тело 52-летнего сотрудника. Мужчина находился под вагоном на путях.

На место происшествия выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги.

Установлено, что погибший является слесарем вагонного депо. 19 мая он находился на своем рабочем месте. Когда человек проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение траспорта. В результате рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.

20 мая следственными органами открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.