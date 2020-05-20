Полиция расследует инцидент, в результате которого слесаря задавило товарным вагоном

Как выяснилось, 52-летний слесарь получил смертельные травмы во время проведения ремонтных работ.
19 мая в 18:42 в Купянский отдел полиции поступило обращение от сотрудника депо «Купянск-Сортировочный». Он сообщил о том, что в селе Купянск-Узловой на рабочем месте обнаружил тело 52-летнего сотрудника. Мужчина находился под вагоном на путях.
На место происшествия выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги.
Установлено, что погибший является слесарем вагонного депо. 19 мая он находился на своем рабочем месте. Когда человек проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение траспорта. В результате рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.
20 мая следственными органами открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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