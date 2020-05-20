Водитель Infiniti насмерть сбил 28-летнего жителя харьковского пригорода

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в городе Изюме Харьковской области .
19 мая около 21:00 на 625 км автодороги «Киев-Харьков-Должанский» водитель автомобиля Infiniti сбил пешехода. От полученных травм 28-летний житель города Изюм умер на месте аварии.
По информации правоохранителей, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
У 31 летнего водителя Infiniti признаков алкогольного опьянения не выявлено.
Сведения о смертельном ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
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