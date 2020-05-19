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19.05.2020  19:49   

Ограбление средь бела дня: выхватил у женщины телефон и убежал

Полицейские оперативно задержали грабителя


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Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник выхватил из рук 34-летней женщины телефон и убежал.
 
Происшествие произошло около 16:50 по улице Леся Сердюка. В Киевский отдел полиции обратилась потерпевшая. Женщина дала приметы мужчины и сообщила, что он убежал в сторону с. Большая Даниловка.
 
Во время оперативной отработки территории, вблизи места происшествия полицейские обнаружили и задержали гражданина, на которого указала заявительница. Им оказался 33-летний мужчина, у которого изъят мобильный телефон потерпевшей.
 
Следователем Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, выхватил телефон, харьков
 
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