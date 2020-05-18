Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине полицейские задержали рецидивиста, который ограбил односельчанина
18.05.2020  10:42   

На Харьковщине полицейские задержали рецидивиста, который ограбил односельчанина

В совершении преступления сотрудники сектора криминальной полиции Харьковского отдела полиции разоблачили 30-летнего местного жителя.


://hk.npu.gov.ua

С соответствующим заявлением в дежурную часть обратился 58-летний житель города Мерефа. Он рассказал, что на одной из улиц возле магазина малознакомый молодой человек выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько часов работники полиции задержали человека, причастного к преступлению. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в апреле текущего года освободился из мест лишения свободы. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, ограбление, харьков, расследование
 
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