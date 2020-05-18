На Харьковщине полицейские задержали рецидивиста, который ограбил односельчанина

В совершении преступления сотрудники сектора криминальной полиции Харьковского отдела полиции разоблачили 30-летнего местного жителя.
С соответствующим заявлением в дежурную часть обратился 58-летний житель города Мерефа. Он рассказал, что на одной из улиц возле магазина малознакомый молодой человек выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько часов работники полиции задержали человека, причастного к преступлению. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.
Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в апреле текущего года освободился из мест лишения свободы. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В этот понедельник всем нам надо поберечь себя. Сегодня 26-й Лунный день - один из самых сложных дней Лунного месяца. Символ этих Лунных суток – Болото и его главные обитатели - Жабы. В этот день общение часто приводит к ссорам и "переливанию из пустого в порожнее".
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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